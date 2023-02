Gli Usa recuperano i detriti del pallone-spia cinese | la decisione che spiazza Pechino

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Continua a tenere banco la vicenda delche ha volato sopra gli Usa. Gli Stati Uniti hanno recuperato i primidel dirigibile della Cina abbattuto sabato. Ad annunciarlo il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, che ha spiegato che inon saranno restituiti a. Delle squadre al largo della costa della Carolina del Sud, nel sud-est del Paese, «hanno recuperato alcunidalla superficie del mare», ha spiegato Kirby, precisando che le «condizioni meteorologiche» non avevano consentito finora di effettuare operazioni di recupero subacqueo. Kirby ha anche sottolineato che gli Stati Uniti non «hanno intenzione di restituire» iraccolti alla Cina. Mentre il presidente Joe Biden è criticato dall'opposizione ...

AGI - Il famoso scrittore Salman Rushdie ha confessato cherisulta 'molto difficile' scrivere dopo l'attacco che ha subito lo scorso anno neglie nel quale ha perso l'uso di un occhio e di una mano, lasciandolo anche con profonde 'ferite' mentali. ' ...I market movers in America Sul fronte macro, otre all'indice settimanale Redbook, relativo cioè ... I dati macro eeventi in Europa In Europa si guarderà alla Germania dove è atteso il dato ...

Gli Usa rafforzano la presenza nell’Indo-Pacifico: apriranno nuove basi nelle Filippine, Giappone e… Il Fatto Quotidiano

Cina in rosso, salgono le tensioni con gli Usa. Yen sotto stress, atteso un cambio di vertice alla BoJ - MilanoFinanza ... Milano Finanza

Tajani: «Favorevoli al nuovo fondo Ue per competere con gli Usa» La Verità

Ucraina, Fabbri: "Cosa faranno gli USA se i russi sfondassero verso Kiev" La7

Continua a tenere banco la vicenda del pallone-spia che ha volato sopra gli Usa. Gli Stati Uniti hanno recuperato i primi detriti del dirigibile ...(Teleborsa) - I ministri dell'Economia di Francia e Germania sono attesi domani negli Stati Uniti nell'ambito degli attriti tra Usa e Paesi dell'Unione europea sull'Inflation Reduction Act varato dall ...