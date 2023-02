Gli spiriti dell' Isola | 9 meritatissime candidature all' Oscar

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) GLI' 'Con Colin Farrell, Brendan Gleeson e Kerry Condon. Regia di Martin Mc Donagh. Produzione Irlanda 2022. Durata: 1 ora e 50 LA TRAMA In una sperdutadel mare del Nord, davanti alla costa irlandese, due amici di vecchia data non si parlano più. Per iniziativa di uno di loro, un musicista di qualche talento che non si rassegna a vivere e poi morire nei gesti, negli incontri sempre uguali del luogo (sembra una storia sospesa nel tempo in realtà è collocata negli anni 20 quando sulla terraferma gli irlandesi combattevano le loro guerre più feroci) PERCHE' VEDERLO Perché è senz'altro la cosa migliore di Mc Donagh ("Quattro manifesti a Ebbing Missouri") forse il regista irlandese più talentuoso dai tempi di John Ford. Nove nomination all', tra le ...