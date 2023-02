Gli anarchici alzano il tiro | altra rivolta in vista contro il 41 bis

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Da una cella di 41 bis un anarchico fa tremare uno Stato. Il giorno dopo la manifestazione a Roma, gliinterpretano così quanto sta accadendo a seguito dello sciopero della fame che Alfredo Cospito sta portando avanti da ottobre scorsoil 41 bis a cui è sottoposto. Nella visione dura e pura, e anche un po' sognatrice, degli, il primo di loro finito al 41 bis è una bandiera, un eroe da seguire perché «è lì non per i reati a lui contestati, ma per la pericolosità delle sue idee e dei suoi legami con anarchiche eche continuano a lottare fuori dal carcere. Viene punita, isolata e condannata a morte la sua identità di anarchico, non un fatto specifico a lui contestato». E nel volantino diffuso sui siti d'area e distribuito a Bologna venerdì, durante quello che è stato definito ...