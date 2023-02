(Di lunedì 6 febbraio 2023) L’inchiesta del pool di giornalisti internazionali: "Soldi alla Lega per appoggiare Mosca". Stefano Valdegamberi voleva creare una zona speciale per aprire casinò sul Mar Nero

... traemendamenti depositati dall'Esecutivo c'è anche lo sblocco per le assunzioni in musei, ... su cui si pronunceranno martedì 7 febbraio le commissioni Bilancio ecostituzionali del Senato ...Sarebbe un errore e dimostrerebbe cheattuali oppositori del centrodestra non hanno archiviato, nel 2023, posizioni ambigue, che in passato non hanno giovato allo sviluppo di un fronte libertario,...

Gli affari “d’azzardo” del consigliere leghista in Crimea la Repubblica

“Sabbie mobili": la storia, gli affari e l'impronta fossile di Eni in Tunisia Altreconomia

Arte Fiera, 50mila presenze. Tornano il pubblico e gli affari La Repubblica

Apple, Google, Amazon e Meta: come vanno gli affari delle big tech WIRED Italia

Gli affari di Pignataro scaldati dal Sole Start Magazine

“Se uno viene a mettermi in discussione il servizio sanitario nazionale io sono il primo a dire "no": è un presidio del nostro sistema sociale”. Il Ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...