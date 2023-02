(Di lunedì 6 febbraio 2023) Diventa un caso la composizione delledi. Due giorni fa ilha presentato al Tar del Lazio unurgente contro la Rai sulla composizione della giuria demoscopica e di quella della sala stampa, tv radio e web. E oggi il tribunale amministrativo ha respinto ildel. Il presidente della IV sezione del Tar, Roberto Politi, ha ritenuto infatti «che non sussistano i presupposti per la concessione della tutela cautelare monocratica, poiché la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo devoluta a quella dell’autorità giudiziaria ordinaria». Ma ilha subito presentato ild’appello al Consiglio di Stato, affinché si esprima sulla legittimità delle ...

Salve quindi ledi, ma solo per il momento. Il Codacons infatti non si arrende e ha presentato ricorso d'appello al Consiglio di Stato , affinché si esprima sulla legittimità delle ...leggi anche Cosa si vince a2023 Tutti i premi Televoto2023: come votare Ora che abbiamo spiegato come funzionanoe voto a2023, passiamo all'aspetto pratico: come si ...

Sanremo 2023, Codacons fa ricorso d'urgenza al Tar: "Bloccare giurie demoscopica e sala stampa" Adnkronos

Sanremo 2023, Tar respinge ricorso Codacons su giurie Adnkronos

Giurie di Sanremo, il Tar respinge il ricorso del Codacons. Ma l'associazione non molla Secolo d'Italia

Sanremo 2023, il Codacons vuole sciogliere la giuria demoscopica e quella della sala stampa: i motivi Virgilio Notizie

Sanremo 2023: il codacons diffida la Rai sulla giuria Demoscopica del Festival e avanza sospetti su parte della sala stampa All Music Italia

In Germania Sanremo non esisteva, nonostante la tradizionale passione ... Nonostante l’idea di coinvolgere pubblico presente e a casa, oltre che, negli anni più recenti, anche giurie straniere che ...(Adnkronos) – Sanremo 2023, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso urgente presentato dal Codacons contro la Rai per la composizione della giuria demoscopica e di quella della Sala Stampa, tv, radio ...