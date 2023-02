Giornata mondiale contro lo spreco alimentare

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 febbraio 2023) – Relazione di Ennio La Malfa e Piergiorgio Benvenuti – Da tempo è alla ribalta il tema dello, un problema planetario ma anche del nostro Paese, che ha notevolmente interessato i cittadini, a fronte di una evidente disattenzione da parte delle Istituzioni. Oggi si celebra lanazionaleloe secondo i rilevamenti più aggiornati lodomestico nel nostro Paese equivale a 15,6 miliardi l’anno, compresi 6,4 miliardi stimati per gli sprechi dell’energia per produrre il cibo, così come dell’acqua e delle altre risorse, con un costo annuale per gli italiani di 9,2 miliardi. È’ quanto hanno dichiarato in una nota il Prof. Ennio La Malfa fra i padri fondatori dell’ambientalismo nazionale ed ...