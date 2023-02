Giorgia Meloni convince gli scettici? Il Pd fa opposizione alla realtà

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Si è creata una strana situazione, in Italia. Da una parte c'è la, la quale induce a ritenere che il nostro Paese abbia cominciato a vivere un “momento magico”. Dall'altra parte la maggioranza dei giornali, barricati nel bunker del pregiudizio universale, con il Pd e il M5S, che dipingono il presente come un “momento tragico”. Infatti da tre mesi alimentano polemiche infinite su argomenti come rave party, fascismo, Pos, reintegro dei medici non vaccinati o “vicenda Cospito/41 bis”. Tutti temi lontani anni luce dvita normale degli italiani. Lainvece parla di un “momento magico” per l'Italia che si è lasciata finalmente alle spalle l'incubo del Covid (con buona pace di chi annunciava altre ondate e chiedeva nuove misure), ha messo in galera Matteo Messina Denaro, assestando un colpo duromafia, e ...