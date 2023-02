Gianni Vattimo | l’assistente e compagno del filosofo condannato per circonvenzione di incapace a 2 anni

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dueè la condanna inflitta dal Tribunale di Torino a Simone Caminada, assistente edi, processato perdiai ddel. Secondo l’accusa avrebbe approfittato delle fragilità del professore per interessi personali ed economici. Lo stesso– oggi non presente in aula – ha sempre detto di non essere mai stato raggirato da Caminada. Lo scorso 12 dicembre la Procura aveva bloccato l’unione traperché i periti avevano “evidenziato patologie che portano a un deficit sul piano previsionale, esecutivo e sulla capacità di autodeterminazione. Un disturbo depressivo aggravato dal Parkinson”. All’imputato ...

Circonvenzione di incapace. Il tribunale di Torino ha inflitto una condanna a due anni a Simone Caminada, assistente e compagno di Gianni Vattimo: secondo l'accusa avrebbe approfittato delle fragilità ...