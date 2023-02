Gianni Morandi ha una figlia segreta? Ecco la verità

Amadeus ehanno accolto i giornalisti della Sala Stampa del Casinò di Sanremo per fornire gli ultimi dettagli alla vigilia dell'inizio del Festival. Stefano Coletta , direttore del Prime Time, ha ...Domani, martedì 7 febbraio 2023 debutterà la 73°edizione del Festival di Sanremo . Conducono Amadeus e, affiancati da Chiara Ferragni . Ecco l' ordine di uscita dei cantanti della prima e della seconda serata del Festival. I primi 14 big che si esibiranno martedì 7 febbraio 2023 : Anna ...

Gianni Morandi: “Dopo sessant’anni mi emoziono ancora andando a cento all’ora” La Stampa

Sanremo, Gianni Morandi e Amadeus - Sanremo 2022 Agenzia ANSA

Che tempo che fa, Gianni Morandi: “A che ora finisce il Festival di Sanremo A mezzanotte” Il Fatto Quotidiano

Anna Dan: età, origini, lavoro e figli della moglie di Gianni Morandi Tag24

Gianni Morandi e Sangiovanni, due generazioni che si incontrano per "Fatti rimandare dalla mamma" Io Donna

A Sanremo è ormai tutto pronto per l’edizione numero 73 del Festival della Canzone Italiana: ecco le dichiarazioni di Amadeus alla vigilia della prima serata.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...