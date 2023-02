gIANMARIA | vero nome e significato del brano di Sanremo ‘Mostro’

Leggi su biccy

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Da X Factor aGiovani,domani canterà sul palco del Teatro Ariston al Festival di2023 e si esibirà subito dopo Anna Oxa.Volpato nel singolo che ha deciso di portare al Festival canta della solitudine e del suo ultimo anno, in cui si è dedicato completamente alla musica, lasciando tutto il resto in secondo piano (e questo l’ha fatto sentire un).e il suosanremese: “Ecco ildella mia canzone”. “Avevo ipotizzato di andare aun anno fa dopo X Factor, ma avevano già scelto il cast e quindi non era più possibile. Adesso ho l’album in uscita e un pezzo secondo me bellissimo per. Ilè molto più maturo dei ...