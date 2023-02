Gianluca Benincasa urla e parolacce dopo mancato ingresso al GF Vip? Lui replica

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 6 febbraio 2023)non entrerà più nella casa del GFa causa di una denuncia sporta da parte dei genitori di Antonella Fiordelisi per stalking verso la figlia. Questa notizia, chiaramente, ha destabilizzato parecchio il ragazzo, il quale non sta esitando a mostrare tutto il suo malessere e disappunto sui social. Ad ogni modo, l'influencer Amedeo Venza ha sganciato una bomba sul suo conto. Nello specifico, ha detto cheavrebbe dato di matto in hotel quando ha scoperto che non sarebbe più entrato nella casa, al punto da aggredire verbalmente chi gli ha messo i bastoni tra le ruote. Ma sarà davvero così? Il diretto interessato ha prontamenteto.trae la produzione del GF ...