GfVip | Edoardo Donnamaria alza le mani su Antonella Fiordelisi Il web esplode | «Basta | amore tossico il loro»

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nuova lite traede anche in questa occasione sino le. In passato la concorrente del Grande Fratello Vip aveva detto di essere stata picchiata da, per poi tornare a toni più miti, ma questa volta che i due siano arrivati alleè stato ripreso dalle telecamere e ripostato anche da Deianira Marzano. La lite Il volto di ‘Forum’ si era scagliato ferocemente contro la fidanzata, accusandola di volerlo far passare come un uomo violento per un tornaconto personale e maggiore visibilità. I due si erano persino lasciati, ma poi hanno deciso di darsi una seconda chance, ma la nuova lite è arrivata (come era prevedibile arrivasse). Tutto è nato dopo un apprezzamento di...