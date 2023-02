GF Vip nuova edizione confermata con Signorini? Ecco chi conduce ANTEPRIMA

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Negli ultimi mesi si è parlato di una vera e propria rivoluzione al Grande Fratello Vip a partire dalla prossima. Il reality show è confermato anche nella stagione televisiva 2023-2024 e tornerà in onda con unaa partire dal prossimo settembre. È stata messa in dubbio anche la presenza del direttore di Chi alla conduzione del programma di Canale 5. Ebbene, noi di TvperTutti.it siamo in grado di svelarvi che Alfonsocondurrà GF Vip anche l'anno prossimo. Sarà lui, dunque, al timone della trasmissione per la quinta volta consecutiva. GF Vip 2023-2024 confermato con Alfonso! Cambiano gli opinionisti Fronte opinionisti GF Vip 8: è confermato l'addio di Orietta Berti al programma. La cantante è stata chiamata a sostituire Adriana Volpe al fianco di Sonia ...