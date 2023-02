GF Vip | mani addosso tra Antonella e Edoardo | le immagini shock fanno il giro del web

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, l’ennesima violenta litigata traDonnamaria eFiordelisi ha scatenato come non mai le polemiche del web che trova la coppia un pessimo esempio da non imitare assolutamente e invoca provvedimenti da parte degli autori. Questo perché la lite – avvenuta tra l’altro per un motivo futile – ha visto i due gieffini alzare la voce e soprattutto letra spintoni che in un’occasione hanno fatto quasi cadereche cercava di impedire adi andarsene. GF Vip 7,Donnamaria eFiordelisi di nuovo ai ferri corti L’ennesimo battibecco traDonnamaria eFiordelisi ha avuto luogo in cucina, quando Andrea Maestrelli ha chiesto all’influencer ...

Nuova lite tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e anche in questa occasione si alzano le mani. In passato la concorrente del Grande Fratello Vip aveva detto di essere stata picchiata da Donnamaria, per poi tornare a toni più miti, ma questa volta che i due siano arrivati alle mani è stato documentato. Continua nella casa del GF Vip la saga dei Donnalisi, protagonisti di un tira e molla che dura ormai da settimane. Dopo l'ennesima lite, spintonando via la Fiordelisi, ha sbottato: 'Non mi mettere le mani addosso'.

Niente ingresso nella casa del Gf Vip per Gianluca Benincasa, l'ex di Antonella Fiordelisi. A fermarlo sarebbe un esposto presentato dalla famiglia di lei con l'accusa di stalking.