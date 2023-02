GF Vip | Antonella e Edoardo mani addosso | servono provvedimenti VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Una battuta sulla camicia di Antonino Spinalbese ha scatenato la gelosia diDonnamaria che si è scagliato controFiordelisi. Quest'ultima ha subito corretto il tiro minimizzando l'affermazione; stava solo scherzando. A nulla, però, sono valse le sue spiegazioni. Sentendosi mancato di rispetto,Donnamaria ha avuto uno scatto d'ira chiedendo immediatamente addi non parlargli e di lasciarlo perdere. Il tutto è culminato in un gesto che ha scatenato una polemica:ha più volte spintonel tentativo di cercare di sfuggire dalla discussione. Non è la prima volta che il pupillo della Palombelli ha un atteggiamento del genere nei confronti della sua fidanzata. GF Vip: provvedimento nei confronti diDonnamaria dopo ...