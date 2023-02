Gf Vip 7 | nuova lite tra Edoardo e Antonella dove volano spinte VIDEO | il web chiede provvedimenti

A poche ore dallapuntata del GF, sui social c'è grande fermento dopo gli ultimi accadimenti. Come sappiamo Gianluca Benincasa , ex di Antonella Fiordelisi, non farà il suo ingresso nel reality dopo un ...lite tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e anche in questa occasione si alzano le mani. In passato la concorrente del Grande Fratelloaveva detto di essere stata picchiata da ...

Sondaggi Grande Fratello Vip, stasera 6 febbraio 2023 nuova eliminazione: preferito televoto e nomination Canale Dieci

Grandi novità al Grande Fratello Vip 7: doppia diretta, il nuovo concorrente saltato e quelli che entreranno Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

GF VIP, nuovi ingressi al Grande Fratello Vip: chi sono i concorrenti e quando entrano Il Corriere della Città

"Non mi mettere le mani addosso": nuova accesa lite tra Edoardo e Antonella al GF Vip, il video Today.it

Grande Fratello Vip, tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ... Il Fatto Quotidiano

Ilary Blasi è evidentemente certa del suo amore per Bastian. Sono a Roma, a casa, insieme, ma a chi dedica quella canzoneIodonna si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di molti giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fac ...