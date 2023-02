GF Vip 7 | Milena Miconi lascia definitivamente il programma? La decisione

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Da domenica pomeriggiohato la Casa del Grande Fratello Vip 7 dopo aver appreso dagli autori della morte del suo manager Alessandro Lo Cascio. Sconvolta e in lacrime, la show-girl del Bagaglino ha subito espresso l’intenzione di abbandonare la Casa. “Non me la sento di stare qua dentro” ha detto piangendo. Quindi qualche ora dopo è effettivamente uscita. Rientrerà oppure no?, si chiedono i fan. GF Vip 7, il grave lutto che ha colpitoLa triste notizia della morte del suo manager Alessandro Lo Cascio è arrivata come un fulmine a ciel sereno edi primo acchito si è detta intenzionata ad abbandonare il Grande Fratello Vip 7. “Come faccio a stare qua dentro, non me la sento. Non ce la farei a reggere”, ha confessato tra le ...