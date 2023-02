Gf Vip 7 | Luca Onestini vuole abbandonare la Casa?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Poche ore fa, Amedeo Venza ha lanciato uno scoop interessante sui social media. Si vocifera chevoglia lasciare ladel Grande Fratello Vip, l’influencer ha parlato anche del presunto motivo dietro questa supposizione. In confessionale, sarebbe stato comunicato ache: “alcuni suoi valori non sono buoni… dopo aver fatto degli esami.” Gf Vip7,vuota il sacco con Oriana All’annuncio del potenziale sloggio di, il vippone stava parlando con Oriana Marzoli a proposito della loro amicizia e delle insinuazioni degli altri concorrenti (oltre che dal pubblico che li segue da, ma loro non possono saperlo): “Siamo amici. Ridiamo, scherziamo e parliamo, vivitela normale come prima” questo le ha dettoha visto ...