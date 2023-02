Gf Vip 7 | le anticipazioni della trentunesima puntata | tre ex fidanzati in arrivo nella Casa!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Stasera andrà in onda ladel Gf Vip. A fornirci le primacirca quello che succederà, Federica Panicucci a Mattino 5: Attenzione, stasera tre ex entrerannoCasa del Grande Fratello. Ivana Mrazova, la ex fidanzata di Luca Onestini. Poi Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon e Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele. Diventeranno ospitiCasa ma dormiranno in un loft riservato, quindi per il momento non con loro. Milena Miconi è uscita per dare l’ultimo saluto al suo agente, venuto a mancare qualche giorno fa ma è già rientrata. E’ in quarantena e tra poco la rivedremo al Gf Vip. SPOILER #GFVIP! Pronti per questa sera? Noi ci vediamo domani come sempre su #Canale5 ? pic.twitter.com/56DvprgGnK — Mattino5 (@mattino5) February 6, 2023 L'articolo ...