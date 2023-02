Gerry Scotti in lacrime | “I miei genitori sono morti in una sera | all’improvviso Li ho salutati e il giorno dopo non c’erano più”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Mia mamma e mio papàentrambi in un(ma in anni diversi, ndr), senza un’avvisaglia, senza una malattia, senza dare il tempo di preoccuparsi o di capire cosa fare. Mia madre aveva 67 anni, era molto giovane. Mio padre se n’è andato quattro anni più tardi. Li holaprima e ilnonpiù”. È con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione cheha parlato a Silvia Toffanin della morte dei suoi. Il conduttore è stato ospite del salotto di Verissimo nella puntata di domenica 5 febbraio e, nonostante sia passato diverso tempo ormai dal lutto, il dolore è ancora forte, tanto che non è riuscito a trattenere leal ...