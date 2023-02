Gerry Scotti | “I miei genitori sono morti entrambi all’improvviso | non fate calcoli nella vita”

Conosciuto ai più per la sua allegria e il suo sorriso,nasconde però - come tutti - un L'articolosi commuove pensando ai suoi genitori: "La vita è strana" proviene da True ..."La vita è strana: ci mette una vita a manifestarsi e vola via in un giorno": grande emozione pernello studio di Verissimo . Il popolare presentatore, ospite di Silvia Toffanin nel programma del weekend si è trovato a raccontare le sue esperienze ed emozioni tra nuovi arrivi, quelli ...

Verissimo, Gerry Scotti in lacrime: «Mio padre e mia madre morirono in un giorno senza una malattia. Non fate ilmessaggero.it

Gerry Scotti in lacrime ricordando i genitori. «Sono morti in una sera, all’improvviso, non fate calcoli con... Corriere della Sera

Gerry Scotti si commuove ricordando i genitori: "Sono morti dalla sera alla mattina" TGCOM

Gerry Scotti in lacrime: “I miei genitori sono morti in una sera, all’improvviso Il Fatto Quotidiano

Gerry Scotti pungente come non mai: "Dopo 40 anni di tv sono realizzato, al contrario di molti miei colleghi" Today.it

Il popolare presentatore commosso a verissimo al ricordo di mamma e papà, scomparsi entrambi dalla sera alla mattina: "Non provate a fare calcoli con la vita" ...Nella Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (5 febbraio) sarebbe stato davvero disdicevole se ci si fosse abbandonati ad una qualche abbuffata: pur in ambiti non ...