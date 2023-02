oltre le stime per gli ordini di fabbrica in. Nel mese di dicembre sono saliti del 3,2% contro il +2% previsto e a fronte di un calo del 4,4% registrato a novembre. . 6 febbraio 2023...25 figli per donna a circa 1,60, undel 27% merito delle massicce politiche per la famiglie e la genitorialità varate dal governo Orban. In questo gruppo appare anche la, il che ...

Germania: balzo ordini di fabbrica in dicembre, +3,2% Agenzia ANSA

Francia e Germania trattano in coppia, missione negli Usa sugli aiuti di Stato la Repubblica

Torna la fiducia nell'economia tedesca, balza a sorpresa l'indice Zew AGI - Agenzia Italia

Ranking ATP (6 febbraio 2023): Novak Djokovic n.1, Sinner precede Musetti, balzo di Arnaldi OA Sport

Haut-Brion, balzo delle annate più recenti Milano Finanza

Balzo oltre le stime per gli ordini di fabbrica in Germania. Nel mese di dicembre sono saliti del 3,2% contro il +2% previsto e a fronte di un calo del 4,4% registrato a novembre. (ANSA). (ANSA) ...Domani i ministri Habeck e Le Maire insieme a Washington. Un riavvicinamento che esclude Roma PARIGI - Missione franco-tedesca a Washington per accelerare i negoziati europei intorno all’Inflation Red ...