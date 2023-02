(Di lunedì 6 febbraio 2023) Showtime ha ordinato una prima stagione completa di TheThe Bureau. Showtime ha ordinato laThe, basata sull'acclamatadi spionaggioLe Bureau.lae sarà anche produttore esecutivo insieme a Grant Heslov attraverso la Smokehouse Pictures. Creata da Eric Rochant, Le Bureau era incentrata sulla vita quotidiana e sulle missioni degli agenti del principale servizio di sicurezza indipendente. Il film si concentra sul "Bureau of Legends", responsabileformazione egestione di agenti sotto copertura in ...

Basata sulla serie francese Le Bureau des Legendes, The Department viene descritta come una serie di spionaggio simile ad ...Da anniha due ville meravigliose a Laglio , Villa Margherita e Villa Oleandra . Quest'ultima non manca mai di affascinare le star, tanto che prima dell'attore era la residenza di molte altre ...

Il Sud Sudan tra George Clooney, papa Francesco, e la maledizione del petrolio Corriere della Sera

Laglio, chi sarà il nuovo vicino di casa vip di George Clooney inItalia

The Department: George Clooney dirigerà la serie thriller Lega Nerd

George Clooney avrà un nuovo vicino di casa: ecco chi arriva sul lago di Como, a Laglio Trend-online.com

George Clooney dirigerà il remake della serie francese "The Department" Movieplayer

Il greggio alimenta la corruzione e la guerra civile che imperversa dal 2013 scoraggia gli investimenti esteri necessari a sviluppare l’estrazione e la lavorazione dell’oro nero. Quale sarà il destino ...La serie – diretta da George Clooney, che rivestirà anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Grant Heslov – è stata paragonata da Chris McCarthy, presidente e CEO di Showtime e Paramount Media ...