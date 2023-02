Gdf | nel 2022 sequestrate 500 banconote false nel Chietino

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Chieti - È di 25.650 euro il valore delle 500nel corso deldal Comando Provinciale della Guardia di Finanza Chieti, nell'ambito delle attività di contrasto al "falso nummario". Al primo posto nella "classifica" dellec'è il taglio da 50 euro con 398 esemplari, seguite da quelle da 20 euro con 45 pezzi e da 100 euro con 37. Ci sono poi quelle da 10 euro (12 pezzi) e 6 da 5 euro, due leda 500 euro. I Comuni più interessati al fenomeno sono Vasto, San Salvo e Lanciano, in misura minore Chieti, San Giovanni Teatino e quelli a vocazione turistica. I reati, al momento nei confronti di ignoti, sono stati ...

