(Di lunedì 6 febbraio 2023) GCWè un evento di wrestling professionale organizzato dalla federazione americana Game Changer Wrestling (GCW). Questo evento consiste in un regolamento unico rispetto a un evento di wrestling professionistico tradizionale, in quanto ogni incontro può terminare solo con un KO o una sottomissione e il tradizionale ring per il wrestling è sostituito da un ring senza corde o tenditori. Questo evento è caratterizzato da incontri “Stiff” in uno stile che imita i primi giorni delle MMA e del catch wrestling. È comune che i concorrenti diabbiano una certa conoscenza di altri sport da combattimento e/o MMA, oltre che del wrestling professionistico, poiché questi incontri uno contro uno spesso appaiono duri e hanno l’atmosfera di un classico incontro di wrestling in stile “Shoot”. Il ritorno dia ...

GCW: Jon Moxley lotterà a Bloodsport 9 Zona Wrestling

GCW Save Me 07-01-2023 - Risultati dello show The Shield Of Wrestling

Nick Gage ha sconfitto Jon Moxley a GCW Fight Club 2022 The Shield Of Wrestling

Jon Moxley ancora in GCW Le parole di Brett Lauderdale The Shield Of Wrestling

Jon Moxley fuma una sigaretta sul ring in GCW The Shield Of Wrestling

Jon Moxley has been. Moxley hasn't competed for the promotion since dropping the GCW title to Nick Gage on October 8, 2022. It will be his fifth time competing at the annual Bloodsport show.AEW star Jon Moxley will be appearing at Josh Barnett's Bloodsport 9 on March 30th. He joins Kota Ibushi, Mike Bailey, and Timothy Thatcher.