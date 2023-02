Galatasaray | la Roma ha rifiutato l’offerta | possibile rilancio per Zaniolo

L' avventura di Zaniolo nellaè arrivata veramente ai titoli di coda, se la trattativa fra il club capitolino e il" come sembra " oggi potrebbe concludersi ufficialmente col trasferimento dell'attaccante a ...- Arrivano i turchi, e fanno sul serio. Ilè in pressing per portare Nicolò Zaniolo nella Super Lig e rinforzare ulteriormente la squadra prima in classifica : l'obiettivo è ...

Le parole del. tecnico del Galatasaray sulla situazione Zaniolo Ieri sera, dopo la partita tra Galatasaray e Trabzonspor vinta dalla squadra di casa con il risultato finale di 2-1, il tecnico Okan Bur ...Il futuro di Zaniolo si decide adesso. Il Galatasaray si è fatto avanti in maniera importante. Sul tavolo una proposta notevole (18 milioni di euro + bonus) che avrebbe convinto sia il club gialloross ...