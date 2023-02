Galatasaray | Buruk su Zaniolo | «Giocatore mondiale | lo vorremmo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le parole di Okan, allenatore del, sul possibile trasferimento di Nicolòdalla Roma Okan, allenatore del, ha parlato didopo la partita contro il Trabzonspor. L’allenatore si è espresso su un eventuale arrivo del calciatore giallorosso in Turchia. PAROLE – «è undi livello. È unchevedere in rosa, anche se non conosciamo esattamente i suoi rapporti con la Roma. Se mi chiedete però: ‘Vuoi vederlo in squadra? Ovviamente mi piacerebbe vederlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.