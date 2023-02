Gabbiadini non basta alla Samp | il Monza trova il 2-2 al 99?

(Di lunedì 6 febbraio 2023)(ITALPRESS) – E' un finale thrilling quello dell'U-Power Stadium, dovedoria pareggiano 2-2. I blucerchiati, in vantaggio fino all'ultimo secondo del recupero grazie a una doppietta di, vengono raggiunti da un rigore di Pessina siglato appena prima del fischio finale, al minuto 99. La prima chance è per la squadra brianzola e arriva al 5?: Caprari riceve pin area, aggira Nuytinck e ci prova con il destro ma strozza troppo la sfera e calcia a lato. La risposta dei blucerchiati è immediata e si traduce nel gol del vantaggio che arriva al 12?. Lammers arretra e lancia nello spazio, che di fisico aggira un ingenuo Caldirola e batte Di Gregorio con il mancino per l'1-0. Quattro minuti dopo, i brianzoli provano a reagire con un potente sinistro di ...

