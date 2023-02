Furto nella villa di Roby Facchinetti | ecco come sono entrati i rapinatori

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023) . Erano armati e a viso coperto. Il bottino intorno ai 100mila eurostati 35 minuti di terrore, quelli vissuti dae dalla sua famiglia, quando domenica 30 gennaio, tre malviventi siintrodottisuadi Bergamo, tenendoli in ostaggio mentre frugavano in casa. Fino ad oggi non era trapelato molto riguardo alla dinamica del, ma le notizie rese note ora chiariscono alcun i aspetti legati alla banda. Iin casa erano tre, tutti a volto coperto da un passamontagna e armati di pistola. Indossavano anche dei guanti e abiti scuri. Intorno alle ore 20.50, i tre malviventi siintrodotti nell’abitazione approfittando di una porta lasciata aperta, dopo cena, per far ...