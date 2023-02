Freddo intenso su tutta l’Italia | settimana di gelo artico

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ormai ci siamo: è arrivato ilcon NìKola, un nocciolo d’aria gelida in discesa dalla Russia, che provocherà verosimilmente effetti pesanti su gran parte delle regioni perla. Il rischio, oltre al, è che si verifichino diffuse precipitazioni, nubifragi, e anche neve a bassa. Si apre così unadi crudo inverno per il nostro Paese. Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, comunica che nella giornata odierna un flusso di correnti d’aria di origine-continentale dilagherà sul bacino del Mediterraneo, tuffandosi direttamente dalla Porta del Rodano: una parte dell’flusso in uscita dal Rodano favorirà la formazione di un minimo depressionario (Vortice Ciclonico) proprio tra il mar Ligure e ...