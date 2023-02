Fratelli d' Italia cresce e il Pd arranca dietro al M5S | le ultime cifre

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il consenso perd'ancora: il caso Cospito e l'infuocato dibattito politico legato al 41 bis non frenano il partito del premier Giorgia Meloni che registra un +0,2% in sette giorni e passa dal 30,4% al 30,6%. La distanza dal secondo partito in classifica, il Movimento Cinque Stelle è record. È questo il quadro che emerge dal sondaggio politico di lunedì 6 febbraio realizzato da SWG per conto di La7. Il partito guidato da Conte è al 17,5% e perde lo 0,3% rispetto a una settimana fa. Il Pd invece guadagna uno 0,6% salendo dal 14,2 al 14,8% ma resta comunqueai grillini. La Lega è invece stabile all'8,7%. Perde uno 0,1 il Terzo Polo di Renzi e Calenda che si attesta all'8,1%. Forzaè al 6,4% e perde uno 0,4 in sette giorni. A sinistra stabile Verdi e Sinistra di ...

Perché il Cavaliere la sosterrebbe Perché non ama politicamente Giorgia Meloni e teme che, dopo le elezioni, la coalizione si sbilanci ancor di più a favore did'. Nel pomeriggio, la ...Cosa dirà e come sarà organizzata la scaletta Si avvicina il voto per le regionali in Lombardia e Lazio:d'fortissimo, Lega in calo: le elezioni influenzeranno i rapporti fra alleati ...

Per colpa di Fratelli d’Italia la coalizione sta andando troppo a destra, dice Berlusconi Linkiesta.it

Meloni sul caso Cospito: «Nessun presupposto per le dimissioni di Delmastro. Ora tutti abbassino i toni,... Corriere della Sera

"Meloni scappa". Indignazione del Pd contro Fratelli d'Italia, si unisce Conte L'HuffPost

I Fratelli non si placano. Il Pd passa alle querele Il Manifesto

Fratelli d'Italia chiede una stretta sulla maternità surrogata: "È un business, sia reato anche all'estero" la Repubblica

