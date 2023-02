Francia | scoppia incendio in casa | morti mamma e 7 figli

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sette bambini, di età compresa tra 2 e 14 anni, e la loro madre sononell’della loro, a Charly-sur-Marne, un comune di 2.600 abitanti nell’Aisne, a circa 80 km a est di Parigi. Il padre, gravemente ustionato, è stato trasferito in ospedale, ma non sarebbe in pericolo. Lo riportano i media francesi citando la gendarmeria e i vigili del fuoco. Secondo i primi elementi dell’indagine, l’sarebbe divampato da un’asciugatrice al piano terra dell’abitazione, poco prima dell’una di notte. L’uomo, svegliato dal fumo, è sceso e ha cercato di chiamare i vigili del fuoco, ma è rimasto intrappolato dalle fiamme e non è riuscito a risalire per avvertire il resto della famiglia che stava dormendo. A salvarlo è stato un vicino dipompiere, intervenuto “singolarmente” ...

È di otto morti, di cui sette bambini, il bilancio dell'incendio divampato la scorsa notte in una casa a Charly - sur - Marne , nel nord della. Le vittime sono una madre e sette minori, di età compresa fra i 2 e i 14 anni, mentre il padre, gravemente ustionato, è stato trasferito in ospedale. Stando alle prime ricostruzioni, la

(Adnkronos) - Sette bambini, di età compresa tra 2 e 14 anni, e la loro madre sono morti nell'incendio della loro casa, a Charly-sur-Marne, un comune di 2.600 abitanti nell'Aisne, a circa 80 km a est ...