Francia | scoppia incendio in casa | morti mamma e 7 figli

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sette bambini, di età compresa tra 2 e 14 anni, e la loro madre sononell’della loro, a Charly-sur-Marne, un comune di 2.600 abitanti nell’Aisne, a circa 80 km a est di Parigi. Il padre, gravemente ustionato, è stato trasferito in ospedale, ma non sarebbe in pericolo. Lo riportano i media francesi citando la gendarmeria e i vigili del fuoco. Secondo i primi elementi dell’indagine, l’sarebbe divampato da un’asciugatrice al piano terra dell’abitazione, poco prima dell’una di notte. L’uomo, svegliato dal fumo, è sceso e ha cercato di chiamare i vigili del fuoco, ma è rimasto intrappolato dalle fiamme e non è riuscito a risalire per avvertire il resto della famiglia che stava dormendo. A salvarlo è stato un vicino dipompiere, intervenuto “singolarmente” ...