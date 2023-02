«Francesco Rocca è legato ai clan di Ostia» | la sparata della candidata dem Sara Battisti che poi fa marcia indietro e chiede scusa

(Di lunedì 6 febbraio 2023) «non è un ragazzo che ha avuto un momento di fragilità quando la madre stava male:aldiche gestisce il narcotraffico e per questo ha legami profondi con questi tessuti mafiosi e illegali che abbiamo combattuto sul litorale romano». Questa la pesante accusa – ripresa dal Foglio – lanciata ieri in un comizio da, consigliera regionale uscente del Pd ea Frosinone, nei confronti del candidato del centrodestra alle regionali del Lazio. Un attacco destinato a far discutere, soprattutto perché privo di un qualsiasi elemento di prova a sostegno dell’accusa. È bastata una mattinata, infatti, perchéfacesse ...

Da sinistra a destra: Alessio D'Amato, Donatella Bianchi,Candidati Lazio. I candidati che corrono per la presidenza della Regione Lazio sono: Donatella Bianchi (M5s e altre liste di ...L'esponente dem, moglie di Albino Ruberti (quello del video in cui minacciava 'inginocchiati o ti sparo'...) ripresa in un video girato ad Aquino, nel Frusinate, ha affermato: 'non è ...

«Francesco Rocca è legato ai clan di Ostia»: la sparata della candidata dem Sara Battisti (che poi fa marcia indietro e ... Open

Il centrodestra compatto per lo sprint di Rocca: “Vinceremo sfida del governo regionale" RomaToday

Elezioni regionali Lazio, il centrodestra per Francesco Rocca. Meloni: «Pensavano sparissimo, siamo qua. Coraggio» Corriere Roma

Elezioni Lazio, Francesco Rocca: Risponderò al grido di dolore di una regione abbandonata Fanpage

La storia delle case di lusso comprate da Claudio Durigon e Francesco Rocca con lo sconto per gli inquilini Open

Elezioni Regione Lazio, il confronto tra i candidati in diretta su Sky TG24, Su Sky TG24 torna il ‘Confronto’. Il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis ospiterà infatti il faccia a faccia tra ...(Adnkronos) - I cinghiali a Roma "Bisogna intervenire, ci deve pensare la forestale ma è un argomento da prendere di petto. C’è un tema di sicurezza, stradale, sui rifiuti, sicurezza sanitaria e agri ...