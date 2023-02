Francesco Bertenni il parrucchiere da uomo amato dai professionisti

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Anche nel 2023 la moda maschile vedrà un aumento della richiesta di centri specializzati, infatti sono sempre più gli uomini che curano il proprio aspetto ed il proprio look e per farlo, così come le donne, si affidano adel settore. Il fenomeno è dovuto ai cambiamenti sociali che si sono avuti negli ultimi L'articolo