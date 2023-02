Francesca Ferragni ha scelto l’abito da sposa

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il giorno delle nozze si avvicina a grandi passi e perè arrivato il momento di scegliereda. L’influencer dirà sì a Riccardo Nicoletti, da cui ha avuto a giugno il piccolo Edoardo, e ha tutta l’intenzione di lasciare ospiti e follower senza fiato. Su Instagram ha pubblicato una serie di immagini dall’atelier in cui hail vestito bianco, facendo salire la curiosità alle stelle. L’imbarazzo della scelta uno dei modelli provatiha optato per una creazione Atelier Emè per le nozze con Riky, ma su quale abito dasia caduta di preciso la scelta c’è, ovviamente, il mistero più assoluto. Su Instagram dà qualche anticipazione e stuzzica la curiosità mostrandosi durante la prova, con diversi ...

Impossibile non notare il gap con la componente femminile: le quattro co - conduttrici, Chiara(prima e quinta serata),Fagnani (seconda serata), Paola Egonu (terza serata) e ...Sul palco dell'Ariston, assieme ad Amadeus e Gianni Morandi, ci sarà il debutto di Chiara: ... Sul palco dell'Ariston, al fianco della coppia di conduttori, ci saràFagnani , la ...

Francesca Ferragni sceglie l'abito da sposa Lookdavip

Francesca Ferragni: «Ho scelto l'abito per il mio matrimonio» Cosmopolitan

Sì, Francesca Ferragni in abito da sposa è un vero incanto. E il matrimonio si avvicina fashion.thewom.it

Altro che Chiara Ferragni! La sorella Francesca toglie tutto e ... CambioTaglio.it

Dove dorme Chiara Ferragni a Sanremo 2023 Cosmopolitan

Martedì la prima serata in diretta su Rai Uno Countdown ormai agli sgoccioli: la 73esima edizione del Festival di Sanremo prenderà il via martedì sera, come da tradizione in diretta su Rai… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...