FOTO – Il buongiorno di Bastoni dopo la vittoria nel derby di Milano

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Alessandro, uno dei protagonisti delladell’Inter neldi, rende omaggio alla coreografia della Curva Nord GOOD MORNING INTER FANS – Questa la descrizione che accompagna l’ultimo post su Instagram di Alessandro. Il difensore nerazzurro, all’indomani dellacontro il Milan, ha deciso di omaggiare la coreografia preparata dalla Curva Nord in occasione della stracittadina. Ecco lapostata dal giocatore nerazzurro sul proprio profilo Instagram. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati