Forza Italia Fiumicino sbarca ad Aranova | Riccardo Mangogna nuovo referente territoriale

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 febbraio 2023)continua la sua opera di penetrazione sul territorio. L’ultima new entry racconta dell’attenzione alla zona nord, in particolare, geometra, 32 anni, è ilazzurro per l’area nord del comune. Dice di sé: “Lavoro principalmente su tutto il territorio di, che conosco bene, e di tempo libero non ne ho molto. Ho sempre lavorato, mettendomi in gioco anche da giovane nella stagione estiva, in stabilimenti Balneari sia di Maccarese che di Fregene. Sono un giovane che ama mettersi in gioco e fare qualcosa di utile, ecco perché ho sposato il progetto che il capogruppo diAlessio Coronas mi ha proposto. Spero di essere utile ...