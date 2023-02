Forti scosse di terremoto tra Turchia e Siria | 2 mila morti

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sono quasi 2000 le persone morte dopo che due potenti terremoti hanno colpito lae lanell'arco di 12 ore. L'ultimo bilancio parla di soli 783 vittime sul territoriono. Le autorità dei due Paesi temono che il bilancio delle vittime possa aumentare, mentre sono ancora in corso le operazioni di ricerca e soccorso sia sul territorio dellameridionale, sia dellasettentrionale. In una nota la Farnesina ha reso noto che "l`Unità di Crisi del Ministero degli Esteri ha preso contatto con i connazionali presenti nel paese e sta agendo in stretto raccordo con le rappresentanze diplomatico-consolari italiane dell`area per verificare le condizioni delle comunità italiane nelle zone colpite. Al momento non risultano feriti otra i connazionali". In ...