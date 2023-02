Formazioni ufficiali Monza-Sampdoria | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

Monza Sampdoria, le formazioni ufficiali di Palladino e Stankovic per il match in programma all'U Power Stadium Comunicate le formazioni ufficiali di Monza Sampdoria, match di Serie A in programma alle 20.45 all'U Power Stadium.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pablo Mari, Caldirola, Izzo; Ciurria, Machin, Pessina, Carlos Augusto; Dany Mota, Caprari; Petagna. Allenatore: Palladino

SAMPDORIA: (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Gunter; Leris, Winks, Cuisance, Augello, Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Stankovic