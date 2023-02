Formazione | Pixartprinting-Umana | al via Academy per futuri tecnici ict e cloud

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma, 6 feb. (Labitalia) - Le tech skill, le competenze tecnologiche verticali, soprattutto in ambito ict, rappresentano oggi la vera sfida per le aziende del settore che affrontano quotidianamente la difficoltà di trovare figure professionali complesse e perfettamente profilate capaci di accompagnarle nel loro sviluppo. Va in questo senso la partnership fra, e-commerce manifatturiero specializzato nella fornitura online di servizi e prodotti di stampa e presente in 15 mercati in Europa, e, fra le principali agenzie per il lavoro in Italia con 144 filiali sul territorio nazionale, che hanno ideato laservices engineer, un percorso nato proprio per formareservices engineer,specializzati nella gestione di ...