Formare dirigenti per la gestione del Pnrr | incontro con De Luca e i ministri Sangiuliano e Zangrillo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il 7 febbraio alle ore 11,30, nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta si terrà l’dal titolo “Selezionare e: la sfida dell’VIII Corso-Concorso Sna”. Al centro dell’evento, il tema delle competenze che i futuridovranno sviluppare per trasil Paese grazie ale per guidare il cambiamento della Pubblica Amministrazione, trasformandola nella cosiddetta Next Generation PA, capace di affrontare le sfide del presente e del futuro, anche attraverso il confronto virtuoso con il mondo delle aziende private. I lavori saranno presieduti dalla Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione Paola Severino. Nella tavola rotonda dal titolo “Quali competenze per i?”, ...