Fissati i premi Scudetto e Champions League | “De Laurentiis ha svelato le cifre a Di Lorenzo”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La super stagione del Napoli di Spalletti prosegue e vittoria dopo vittoria il sognoinizia a materializzarsi sempre più facendo sognare i tifosi del Napoli. Viste le concrete possibilità di vincere il tricolore e di ottenere un piazzamento storico in, il giornalista Paolo Bargiggia ha rivelato in diretta a 7 Gold, durante la trasmissione “Il Processo” un retroscena riguardante i possibilipromessi ai calciatori da Aurelio De. Napoli De(Getty Images)“Vi do una notizia sul Napoli, l’ho saputo poco fa e lo rivelo in diretta perché è clamorosa. Deha comunicato a Giovanni Di ...