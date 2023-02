Fiorentina | la curva annuncia | «Non andremo a Torino» I motivi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L’annuncio dellaFiesole in merito alla partita tra Juventus edella prossima settimana. I dettagli LaFiesole, tramite un comunicato, hato che on prenderà parte alla trasferta diper Juventus-. COMUNICATO – «I gruppi organizzati dellaFiesole comunicano che non parteciperanno alla prossima trasferta a. Non accetteremo MAI le condizioni imposte da chi da sempre rappresenta il male assoluto del calcio. Non pagheremo MAI queste cifre folli per assistere al loro sporco spettacolo. Non saremo MAI disposti a iscriversi al sito ufficiale della Juventus, come esplicitamente richiesto per acquistare i biglietti. Rivolgiamo per tanto un invito a tutti i tifosi viola a boicottare la trasferta ...

