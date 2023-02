Fiorentina | Commisso | «I giornalisti aizzano i tifosi contro la squadra»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le parole di Rocco, numero uno della: «ho letto e sentito molte critiche, ma le pagelle le faccio io adesso: 2 ai» Rocco, proprietario della, ha parlato su Radio Bruno in un’intervista di un’ora. Di seguito alcune delle sue parole. SITUAZIONE AMBIENTALE – «C’è chi mi critica dicendo che parlo solo quando le cose vanno bene ma non è vero. Ora tocca a me difendere, mister e dirigenti, ogni giorno vengono infamati e non è giusto. Sono qui per prendere le difese della società che rappresento, ogni giorno facciamo cose per far avanzare la. Se quella rovesciata di Saponara fosse entrata e la partita fosse finita 2-2, oggi avremmo visto altre pagelle. Invece ho letto e sentito molte critiche, ma le ...