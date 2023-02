Fiorentina | ancora Commisso | «La semifinale di Coppa Italia per due anni consecutivi non vale niente?»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Rocco, presidente della, ha parlato a Radio Bruno del momento del club viola. Ecco le sue dichiarazioni Rocco, presidente della, ha parlato a Radio Bruno. ROSAPIU’ DEL DODICESIMO POSTO – «Sì, ma bisogna dire anche che sia il Napoli che il Milan sono stati buttati fuori dalla. Ladiper duenon? Napoli e Milan pagano molto di più i giocatori rispetto a noi. La squadra non sta rendendo come dovrebbe, lo ridico che sono amareggiato. Ma non vuol dire che si possa lasciare spazio a certi imbecilli. Hanno chiamato mafioso me, io posso ...

I tifosi dovrebbero sapere che ho trovato quando l'ho comprata'. Sul mercato: 'Mi ... Quando sarà definito tutto però non lo so. Joe Barone in discussione Sono stato fortunato ad ......

All'indomani della sconfitta patita dalla Fiorentina contro il Bologna, il presidente viola Rocco Commisso ha preso la parola rispondendo alle domande dei tifosi: “Oggi sono venuto ...Il presidente Commisso finito nel mirino dei tifosi: "Siamo in semifinale di Coppa Italia per la seconda volta consecutiva, non vale niente".