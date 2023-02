(Di lunedì 6 febbraio 2023)23 anni dopo Festivalbar, si ricompone la coppia. Lo showman siciliano ha infattito la conduttrice di Boomerissima a, l’appuntamento in programma da martedì 7 a venerdì 10 febbraio su Rai 1 subito dopo il Festival di. “Mi ha chiamato Rosario stamattina, mentre ero sul treno, e m’ha detto: ‘Ti voglio dare una notizia, sarai la donna del mio Festival a” ha annunciato laa Che Tempo Che Fa. Nel “rinnovato” Dopofestival, in diretta dal ...

...7% ('Scende velocissimo, più veloce della Goggia', per dirla alla) e gli animi tornano a ... sciolga 'l'arcano che poi arcano non è', Schlein continua il suo percorso ein squadra anche ...La notizia è di davidemaggio.it che scrive: Con i Mondiali di calcio in Qatar, la Raiuna ... La Rai seguirà i Mondiali, ci sono state molte polemiche anche da parte di. La rai si è ...

Fiorello arruola Alessia Marcuzzi a Viva Rai2… Viva Sanremo DavideMaggio.it

Battipagliese, dopo le dimissioni di Lerro la società arruola Massimo ... Battipaglia 1929

Antonacci 'arruola' i Fiorello e Incudine per il suo video Repubblica TV

Fiorello: «Auguro al Tg1 di trovare le soluzioni per lavorare al meglio» DavideMaggio.it