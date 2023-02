Fifa 23 Obiettivo Academy Stelle del Futuro FUT | Anthony Gordon

Leggi su imiglioridififa

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Scopriamo insieme come completare l’delFUT:che permette di ottenere la card Future Stars del calciatore inglesedelFUT:Numero di sfide da completare:7 Scadenza: 13 marzo Premio finale: 1xdelFUTNon scambiab. Volto nuovoGioca 1 partita dei Playoff FUT Champions.1xdelFUT82 Non scambiab.1x PACK GIOCATORE RARO 75+ Non scambiab.1x 300 XP Splendore bluVinci 3 partite dei Playoff FUT Champions con...