Festival di Sanremo | 60 milioni di ricavi per imprese e territorio

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ildiproduce complessivamente 60die si conferma risorsa preziosa non solo per il sistema musicale, ma anche per lee ilnel quale si svolge. È quanto emerge da “Economia dello Spettacolo e dell’Intrattenimento”, il Market Watch che Banca Ifis ha realizzato in occasione della sponsorizzazione di Casacon l’obiettivo di fotografare lo stato di salute del settore e misurarne il valore economico e sociale. Lo studio realizzato da Banca Ifis nell’ambito di Kaleidos – il Social Impact Lab lanciato dalla Banca nel 2002 per promuovere progetti a elevato impatto sociale in tre aree: comunità, cultura e, e benessere delle persone – evidenzia che il settore, tra i più colpiti dalla pandemia ...