(Di lunedì 6 febbraio 2023) "Oggi inizia un percorso in vista della tornata elettorale del 2 e 3 aprile. Ho deciso con convinzione di abbinare alle forze politiche che mi sostengono e mi hanno sostenuto dal 2018 - la Lega, Forza ...

... e anche un'opportunità in più per i cittadini che decideranno di sceglierci", ha dettoai giornalisti 6 febbraio 2023Anche lui infatti sialle regionali, nelle liste di Forza Italia, in sostegno del governatore uscente Massimiliano. Suspense invece a Faedis , dove l'attuale primo cittadino ...

Fedriga presenterà in Friuli propria lista: allargherà centrodestra Tiscali Notizie

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Notizie dalla Giunta regione.fvg.it

Fedriga, Italia è attrattiva ma non si presenta in modo coerente Agenzia ANSA

Rinnovabili. Fvg, Fedriga "Bando da 55 mln per mettere in sicurezza ... Italpress